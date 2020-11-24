В парламенте Азербайджана во втором чтении приняты поправки об ограничении продажи полиэтиленовых пакетов

БАКУ /Trend/ - Со следующего года в Азербайджане будет ограничена продажа полиэтиленовых пакетов и пластиковых стаканов.

Данный вопрос отражен в поправках в законопроект "Об охране окружающей среды" (второе чтение), которые обсуждались в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторникTrend.

Поправка, предлагаемая в документ, предусматривает ограничения на ввоз, производство, продажу предпринимателями, а также продажу и предоставление потребителю в точках общепита и объектах обслуживания полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а также одноразовых пластиковых палочек для перемешивания, вилок, ножей, тарелок и стаканов.

Было предложено, чтобы закон в отношении полиэтиленовых пакетов вступил в силу с 1 января 2021 года, а в отношении одноразовой пластиковой продукции - с 1 июля 2021 года.

На заседании также во втором чтении обсуждался законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках.