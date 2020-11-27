Пластиковые материалы, используемые при производстве упаковок, больше всего загрязняют окружающую среду - азербайджанский эксперт

Общество 27 ноября 2020 21:47 (UTC+04:00)
Пластиковые материалы, используемые при производстве упаковок, больше всего загрязняют окружающую среду - азербайджанский эксперт

БАКУ /Trend/ - Пластиковые материалы, используемые при производстве упаковочной продукции, считаются наиболее опасными с точки зрения вреда для окружающей среды.

Об этом в пятницу сказал Trend глава отдела пищи и пищевых добавок Лаборатории комплексных исследований Центра аналитической экспертизы Института пищевой безопасности Азербайджана Ширалы Зарбалыев.

По его словам, в настоящее время на основе пластика, металла, дерева, бумаги, картона, стекла, керамики производятся сотни видов упаковочной продукции.

Эксперт отметил, что пластиковые отходы разлагаются в природе и смешиваются с почвой в течение десятилетий. Кроме того, уже многие годы загрязняют атмосферу токсичные вещества, попадающие в окружающую среду вследствие воздействия на пластик солнечных лучей. Однако, несмотря на это, в настоящее время мировое производство пластиковых упаковочных материалов оценивается в миллиарды тонн. Низкая стоимость производства и обширный спектр применения способствуют их широкому распространению.

"Помимо ущерба окружающей среде, из-за длительного прямого контакта упаковочных материалов из пластика с продуктами питания возможна диффузия в них вредных веществ. Это фталаты, "Бисфенол А", винилхлорид, формальдегид, тяжелые металлы и десятки других веществ", - сказал Зарбалыев.

Он отметил, что даже низкие концентрации этих веществ могут отрицательно сказаться на организме человека, вызвав ряд нарушений эндокринной системы, острые нарушения деятельности нервной системы. Также повышается вероятность возникновения онкологических заболеваний.

"Учитывая все это, каждый потребитель при покупке товара должен обращать внимание на упаковку, отдавать предпочтение еде, продаваемой в таре из натурального сырья (стекло, керамика, бумага и другие). В последние годы ряд стран мира принял решение максимально отказаться от производства пластиковой упаковки, чтобы не наносить ущерб природе. В Азербайджане, как и в других странах, также был принят ряд мер по минимизации использования некачественных упаковочных материалов", - добавил Зарбалыев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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