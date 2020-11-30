В Азербайджане продлен срок дистанционного обучения

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление № 430 от 29 октября 2020 года "О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджана в период особого карантинного режима".

Как передает в пятницу Trend, постановление будет оставаться в силе с первого по 30 декабря.

Отметим, что согласно постановлению, в период особого карантинного режима во всех образовательных учреждениях, действующих в стране, со второго ноября поручено обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса в дистанционной форме.

В период действия данного решения, на основании соответствующих заключений главного государственного санитарного врача Азербайджана или Центров гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, министерство образования может принять решение о возобновлении или прекращении проведения в очной форме учебного и учебно-воспитательного процессов в образовательных учреждениях.

В то же время, в случае принятия министерством образования решения о возобновлении или прекращении проведения учебно-воспитательного процесса в очной форме в соответствии с настоящим решением, другие органы исполнительной власти, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, юридические лица, находящиеся в государственной собственности или подконтрольные государству, а также учредители частных учебных заведений могут принимать соответствующие решения в отношении учебных заведений, находящихся в их подчинении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)