На ряде улиц и проспектов Баку создаются спецполосы для автобусов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) представило Комиссии по безопасности дорожного движения при Кабинете министров предложения о создании специальной полосы движения для автобусов на 10 улицах и проспектах столицы.

Об этом во вторник сказал журналистам глава пресс-службы Агентства Маис Агаев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что данное предложение было рассмотрено Кабмином и одобрено: «На основании разрешения планируется организовать специальные автобусные полосы на проспектах Гара Гараева, Гянджа и Ататюрка, на улицах Микаила Усейнова, Шарифзаде, Рашида Бейбутова, Ахмеда Раджабли, Музаффара Гасанова».

Агаев отметил, что специальная полоса уже создана на улице Усейнова, здесь также установлены необходимые дорожные знаки, нанесена разметка.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)