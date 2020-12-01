В Азербайджане выявлено еще 4426 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1995 человек вылечились

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 4 426 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1 995 человек вылечились, 41 человек скончался, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 125 602 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 76 897 человек вылечились, 1 433 скончались, число активных больных – 47 272. За последние сутки проведено 17 621 тест на коронавирус, на сегодня в Азербайджане проведено 1 746 198 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом. (Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)