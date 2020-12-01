Иного пути, кроме перехода на ужесточенный карантин, нет - Муса Гулиев

БАКУ /Trend/ - Стремительный рост числа заражений коронавирусом в стране в последние дни вызывает серьезную обеспокоенность, цифры реально серьезные, сказал во вторник Trend председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Глава комитета отметил, что если не будет принято серьезных мер, то ситуация может обостриться: "Все знают, что непременно следует носить маски, соблюдать гигиенические правила, социальную дистанцию, но на деле всё не так. В любом случае, правительство должно пойти на такие шаги, чтобы, хотя бы на 2 недели, ввести режим ужесточенного карантина, пока ситуация не нормализуется. Лицам старше 65 лет необходимо запретить выходить из дома, потому что это угрожает их здоровью. Я считаю, что необходимо переходить на ужесточенный карантинный режим, иного пути нет".

Напомним, что по статистике на 1 декабря 2020 года в Азербайджане выявлено еще 4 426 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1 995 человек вылечились, 41 человек скончался.