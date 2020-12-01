Наша мечта воплотилась в жизнь - жительница Лачина

БАКУ /Trend/ - Мы долгие годы жили в ожидании этой победы.

Об этом во вторник сказала Trend жительница села Хочаз Лачинского района Суджаят Гусейнова.

По ее словам, освобождению Лачина сегодня радуется каждый азербайджанец.

"Сегодня мой Лачин освобожден от оккупации. Мы долгие годы ждали этого дня. Армяне на протяжении многих лет вели с нами войну из-за безосновательных территориальных притязаний. Они оккупировали Лачин в 1992 году, тогда мы со слезами на глазах были вынуждены покинуть наш родной дом. Но сегодня мы радуемся, что возвращаемся туда", - отметила Суджаят Гусейнова.

Она сказала, что за эту победу мы обязаны Верховному Главнокомандующему, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанской армии.

"Прежде всего, я хотела бы выразить благодарность азербайджанской армии, которая под руководством Президента Ильхама Алиева осуществила нашу мечту. Я преклоняюсь перед нашими солдатами и офицерами. Да хранит Аллах отважную армию Азербайджана", - сказала Гусейнова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)