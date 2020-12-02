В Азербайджане люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями тяжело переносят коронавирус - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до 81 процента людей, инфицированных коронавирусом, переносят болезнь с легкими симптомами.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала член Рабочей группы по вопросам инфекционных болезней TƏBİB Назрин Мустафаева, сообщает в среду Trend.

Мустафаева сказала, что эти пациенты могут лечиться дома.

Она отметила, что вирусом заражаются в основном люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хронической почечной недостаточностью, артериальной гипертензией, раком, хроническими заболеваниями.

Некоторые люди пытаются лечить себя антибиотиками, системными уколами и другими лекарственными препаратами по назначению врача, однако, если состояние ухудшается, они с опозданием обращаются в больницы, что создает трудности при их лечении", - сказала член Рабочей группы.

Мустафаева подчеркнула , что необходимо не создавать панику.