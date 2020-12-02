Приостановлено водоснабжение части города Хырдалан

БАКУ /Trend/ - Из-за произошедшей аварии на водопроводе, возникли перебои в водоснабжении части города Хырдалан (местность под названием сельский Хырдалан и прилегающие территории).

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.

Он сообщил, что водоснабжение будет приостановлено до дневных часов третьего декабря 2020 года.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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