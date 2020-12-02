Приостановлено водоснабжение части города Хырдалан
Общество 2 декабря 2020 19:24 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Из-за произошедшей аварии на водопроводе, возникли перебои в водоснабжении части города Хырдалан (местность под названием сельский Хырдалан и прилегающие территории).
Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.
Он сообщил, что водоснабжение будет приостановлено до дневных часов третьего декабря 2020 года.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
Лента новостей
Первый вице-президент Федерального сената Бразилии поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 19:48
Председатель Конфедерации азербайджанских диаспорских организаций России поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 19:39
Оглашена повестка спецсессии Генассамблеи ООН по COVID-19, которая состоится по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 19:16
Инвестиции в транспортную инфраструктуру туризма помогут развитию этого сектора в Туркменистане - ВТООН Туризм 19:08
Очередные средства МТО для российского миротворческого контингента доставлены в пункт назначения - министерство обороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18:55
Существует необходимость усовершенствования законодательной базы по бухгалтерскому учету и аудиту - Палата аудиторов Азербайджана Финансы 18:31
Thales поддержит все железнодорожные проекты на освобожденных территориях Азербайджана Транспорт 18:23
До конца года в Азербайджане завершится разработка проекта строительства завода по производству стройматериалов Бизнес 18:11
Оперативная реакция ученых UNEC на обращение Президента: подсчитано количество уничтоженной военной техники Армении Политика 18:05
СГБ Азербайджана привлекла к уголовной ответственности ливанского наемника-террориста (ВИДЕО) Политика 17:23
Пять лет FAO в Азербайджане: перспективы развития отношений, будущего программ Организации в стране и регионе Общество 17:19
Ашхабадская городская телефонная сеть объявляет тендер на проведение аудиторской проверки Тендеры 17:16
Меджлис Ирана внес исправления в законопроект о наращивании степени обогащения урана Ядерная программа 17:10
Туркменистан расширяет международное сотрудничество путем экологической дипломатии Туркменистан 16:58
Физули Мусаев и Севиндж Агасиева представили рок-композицию "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО) Культура 16:58
Посольство Ирана в России открыло книгу соболезнований в связи с гибелью физика Фахризаде Политика 16:48
Азербайджан намерен использовать потенциал освобожденных территорий для развития рыбного хозяйства Бизнес 16:33
Основная доля кредитования сектора энергетики, химии и природных ресурсов приходится на инвалюту Финансы 16:25
Треть электроэнергии Жамбылской области Казахстана будут давать «зеленые» электростанции Энергетика 16:23
TƏBİB о компьютерной томографии и рентгеновском обследовании при предполагаемом COVID-19 Общество 16:21
Установлен ущерб, нанесенный неоккупированным территориям Физулинского и Джабраильского районов Политика 16:09
Названы детали второго пакета мер поддержки, принятых в Казахстане в условиях экономического кризиса Бизнес 16:02
В резиденции болгарских монархов представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" (ВИДЕО, ФОТО) Стиль 15:45
Как выглядит победа Азербайджана над Арменией? Показывают представители России, Грузии, Ирана, Украины (ВИДЕО, ФОТО) Культура 15:40
Ведется работа по последовательному внедрению цифровых технологий в Туркменбашинский НПЗ Туркменистана Энергетика 15:38
Идет строительство здания турецко-российского совместного мониторингового центра - Хулуси Акар Политика 15:36
Deutsche Energie-Agentur GmbH оказывает поддержку в разработке энергоэффективной реорганизации жилья в Узбекистане Энергетика 15:27
Директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов обратился к генеральному секретарю ЮНЕСКО Одри Азуле Общество 15:27
Baktelecom сдал в пользование в заповеднике «Ичеришехер» оптическую сеть, отвечающую современным стандартам (ФОТО) Экономика 15:26
Экспортные операции Азербайджана посредством системы "единое окно" за год увеличились более чем на четверть Бизнес 15:17
В Туркменистане завершается строительство пассажирского терминала Керкинского аэропорта Строительство 15:15
Cоглашение по Карабаху будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе – Президент Казахстана Нагорно-карабахский конфликт 14:57
"Сотвори себе остров" - YARAT представил проект в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков (ФОТО) Культура 14:48
Началось строительство сербско-венгерского трубопровода для подключения к «Южному газовому коридору» Энергетика 14:45
В Азербайджане необходимо обязательно прибегнуть к ужесточенным мерам карантина - Адиль Аллахвердиев Общество 14:43
В Азербайджане люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями тяжело переносят коронавирус - TƏBİB Общество 14:37
Узбекистан и Германия продолжают совместную работу по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС Узбекистан 14:33
Обнародованы данные по сборам на страховом рынке Азербайджана за январь-октябрь 2020 года Финансы 14:29
На площадке Baku Network обсудили нынешнюю ситуацию на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО) Политика 14:21
В Азербайджане выявлено еще 3 942 случая заражения коронавирусом, 2 265 человек вылечились Общество 14:12
Видеокадры с золоторудного месторождения Сёюдлю (Зод) Кельбаджарского района Азербайджана (ВИДЕО) Общество 14:01
Албания готова предоставить полный спектр услуг по техобслуживанию газовой сети для TAP Энергетика 13:58
События в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Кыргызстане осложнили обстановку на пространстве ОДКБ - Путин Политика 13:46