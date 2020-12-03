Сложившаяся ситуация дает основание говорить, что карантинные правила в Азербайджане должны быть ужесточены - специалист

БАКУ /Trend/ -Сложившаяся ситуация в связи с COVID-19 в Азербайджане дает основание говорить, что карантинные правила должны быть ужесточены.

Об этом сказал Trend доцент Азербайджанского медицинского университета Фуад Исламзаде.

Он отметил, что в настоящее время можно полагаться пока лишь на неспецифические методы защиты от коронавируса, такие как ношение масок, соблюдение дистанции и гигиены рук, чтобы замедлить распространение данного заболевания.

"В Азербайджане также нужно отдавать предпочтение таким профилактическим мерам, как своевременное выявление пациентов, направление их на лечение, минимизация массовых контактов, а где это невозможно - соблюдение дистанции, защита с помощью медицинских масок, гигиена рук. Эти методы могут снизить распространение вируса, но только если все люди будут следовать им одинаково", - сказал Исламзаде.

Специалист также сказал, что важно правильно пользоваться маской: "Если человек оставляет нос открытым, прикрывая рот маской, или ходит везде в маске, а когда доходит до лифта своего дома снимает ее, то он не может на самом деле утверждать, что защищает себя".

(Автор: Ильхама Исабалаева)