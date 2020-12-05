По инициативе Общественного объединения «Региональное развитие» подготовлен гимн волонтеров (ВИДЕО) (версия 3)

Общество 5 декабря 2020 15:08 (UTC+04:00)

(первая версия в 14:17)

БАКУ /Trend/ - Соответствующим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 2020 год был объявлен «Годом волонтеров», сообщает в субботу Trend.

С целью вклада в «Год волонтеров», поощрения солидарности молодежи и активного участия в социально-общественной жизни страны Общественным объединением «Региональное развитие» (ООРР) подготовлен гимн волонтеров.

Композитором гимна, который был представлен в исполнении известных певцов и волонтеров, работающих в различных организациях, является заслуженный артист Вугар Джамалзаде, слова принадлежат незабвенному поэту Исмаилу Дадашеву.

Отметим, что роль волонтерского движения неопровержима в усилении патриотизма и гражданского воспитания молодежи, развития чувства гуманизма и социальной ответственности, поощрения инновационного мышления, конкурентоспособных знаний и творчества в общественной жизни молодого поколения.

Азербайджан одна из стран, которая занимает особое место в мире по развитию и пропаганде волонтерской деятельности.

Тысячи молодых волонтеров сыграли незаменимую роль в организации и проведении на высоком уровне песенного конкурса «Евровидение-2012», первых Европейских игр в 2015 году, IV Игр исламской солидарности в 2017 году, соревнования «Формула-1» и других международных соревнований, продемонстрировав любовь и привязанность к Родине.

В связи с новым видом инфекции коронавируса COVID-19, превратившимся сегодня в глобальную угрозу в мире, тысячи волонтеров в ответ на призывы Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой просвещают население страны по борьбе с пандемией, предоставляют социальные услуги лицам уязвимых категорий, помогают соотечественникам, пострадавшим в результате военной агрессии Армении, оказывают моральную поддержку семьям военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне, и раненым солдатам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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