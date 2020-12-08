Сборная Азербайджана снялась с участия в чемпионате Европы по мужской спортивной гимнастике в Мерсине

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана снялась с участия в чемпионате Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет в турецком городе Мерсин 9-13 декабря, сообщает Trend.

Накануне соревнований азербайджанские гимнасты прошли обязательное тестирование на коронавирус, и у трех спортсменов тест дал положительный результат.

Отметим, что перед вылетом в Турцию вся команда Азербайджана также проходила обязательное тестирование, у всех представителей делегации результат был отрицательным.

На данный момент три азербайджанских спортсмена, чей тест на COVID-19 дал положительный результат, помещены на карантин, и проходят лечение в Турции. Остальные представители команды вернуться в Баку, по возвращении они также будут соблюдать самоизоляцию.

Напомним, что Азербайджан на соревновании должны были представлять: во взрослой возрастной категории – Мурад Агарзаев, Сарвар Алиев, Джавидан Бабаев, Агамурад Гахраманов и Иван Тихонов; в категории "Юниоры" - Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде, Самед Мамедли, Мансум Сафаров и Рамин Дамиров.

(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)