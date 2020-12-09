Завтра в Баку в связи с парадом Победы будет закрыт для движения ряд дорог

БАКУ /Trend/- Завтра на центральной площади Азадлыг в Баку состоится парад Победы, сообщает в среду Trend со ссылкой на Главное управление дорожной полиции г. Баку.

Движение техники и военное шествие запланировано с проспекта Нобеля через территорию, примыкающую к бульвару «Белый город», мимо Морского вокзала, по площади «Азадлыг», вдоль Приморского бульвара, по проспекту Нефтяников, через площадь «Азнефть», в направлении поселка Баилово и мечети Бибиэйбат.