Лица AccessBank: Надежда Гусейнова, Глава Централизованного Бэк Офиса: «Мы стоим за банк горой» (ФОТО)

В рамках проекта «Лица AccessBank-а» выходит очередное интервью и сегодняшний гость рубрики – Надежда Гусейнова, Глава Централизованного Бэк Офиса банка

Чем Вам запомнился первый день работы в банке?

Первый рабочий день – один из самых сложных. Каждый хотя бы раз в жизни через это проходил: незнакомый коллектив, не до конца понятные задачи, страх сделать что-то не так, а когда это еще и твоя первая работа... Безусловно я очень волновалась, но в первый же день поняла, что все будет хорошо, потому что все ребята были очень приветливы. Дружественный настрой в коллективе позволил расслабиться и сосредоточиться на работе, забыв о волнении. Я пыталась впитывать как можно больше информации, наблюдала, как уже опытные коллеги общаются с клиентами, пыталась понять, как все устроено в банковской программе, изучала процедуры и в результате довольно быстро адаптировалась и влилась и в коллектив, и в процессы.

Вы пришли в AccessBank случайно или это было Вашей целью?

После окончания университета, начиная строить свою карьеру, я еще не знала, что свяжу свою профессиональную деятельность именно с банком. Я ходила на собеседования в разные компании, участвовала в конкурсных отборах и т.д. Когда меня пригласили на собеседование в, тогда еще «Азербайджанский Банк Микрофинансирования», мне очень понравилась сама атмосфера, искренний и непринужденный стиль общения. Помимо этого, мне импонировало то, что банк не требует у тебя 10-тилетнего опыта работы, когда тебе всего 22 года, а напротив, приветствует молодых, энергичных и мотивированных сотрудников. Было удивительным и то, что процесс приема на работу был очень прозрачным, я прошла два собеседования и экзамен, и буквально через пару дней раздался телефонный звонок, и приятный женский голос сообщил, что я принята на работу.

В чем Ваш самый большой успех в AccessBank-е за эти годы?

Начиная карьеру, каждый сам определяет свои приоритеты в зависимости от личных ценностей. Для кого-то важно сразу попасть в известную и крупную компанию и получить «волшебную» запись в трудовой книжке и строчку в резюме. Для кого-то решающим является размер заработной платы, красиво звучащее название должности и т.п. Для меня с самого начала была важна возможность обучения новому, получения практических навыков, приобретения профессионального опыта – всего того, что в перспективе дает отличные возможности для реализации своих способностей и карьерного роста.

За годы работы в AccessBank-е я проработала в разных департаментах: начинала с работы офис-менеджером и специалистом кредитного бэк офиса в Центральном филиале, далее работала помощником Кредитного Менеджера в Головном офисе банка, а позднее - ведущим специалистом в Департаменте Бизнес Банкинга. С 2010 года я занимала должность Главы Департамента Методологии Бизнес Банкинга, а также Главы Департамента Поддержки Продаж.

На сегодняшний день я возглавляю Централизованный Бэк Офис банка, основной функцией которого является поддержка всех фронт-офис операций, ежедневно осуществляемых в филиалах банка. Несмотря на то, что сотрудники Бэк Офис-а не приносят банку прибыль напрямую, они косвенно влияют на этот процесс, и практика показывает, насколько велика роль данного подразделения для банка. В азербайджанском языке есть такое выражение: «Arxanda dağ kimi dayanmışam» (соответствует русскому «Стою за тебя горой»). Так вот, Централизованный Бэк Офис банка – это то подразделение, опираясь на которое весь фронт офис может спокойно выполнять свою работу. Так что – biz bankımızın arxasında dağ kimi dayanmışıq! (мы стоим за банк горой)

AccessBank - это место, где командная работа и навыки поощряются и высоко ценятся. Мне очень приятно быть частью профессиональной и динамичной команды, иметь возможность вносить свой вклад в повышение эффективности и достижение отличных бизнес показателей, ведь успех банка – это наш общий успех.

Чем Вы занимаетесь в свободное время? Какие у Вас хобби?

Учитывая, что у меня, как и у большинства банковских работников, работа сидячая, очень спасает плавание в бассейне и занятия аква-аэробикой. Особенно приятно насладиться водой и позитивными эмоциями после тяжелого рабочего дня. Это - удовольствие в сочетании с пользой.

Кроме этого - мне очень нравится путешествовать, так как путешествия позволяют сбежать от «обычной» жизни, узнать и полюбить новые культуры, увидеть потрясающие пейзажи и пересмотреть свое отношение к тому, что у тебя уже есть. Очень надеюсь, что в ближайшем будущем пандемия сойдет на нет, и мы вновь вернемся к прежнему образу жизни, позволяющему путешествовать куда душа пожелает.

Что бы Вы посоветовали новичкам, только присоединившимся к команде банка?

«Командная работа» — не простые слова. Помимо помощи в адаптации коллеги могут помочь Вам и в профессиональном плане. Поэтому будьте общительны и доброжелательны, не бойтесь задавать вопросы, старайтесь получать как можно больше информации. Убедитесь, что Вы четко поняли задачу, прежде чем приступить к ее выполнению, поскольку если Вы не до конца поняли, что от Вас требуется - есть большой риск, что Вы сделаете не то, чего от Вас ожидали. В результате время потеряно, а результата - нет. Помните, что важен не процесс, а результат.

Забудьте выражение «хорошо там, где нас нет». Любая организация имеет свои плюсы и минусы. Просто добросовестно выполняйте свою работу и это обязательно оценят.

В свободное время занимайтесь самообразованием; это - инвестиции, которые со временем обязательно окупятся.