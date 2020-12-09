Представители ООО «Газахский цементный завод» навестили ветеранов войны (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Отечественная война, начавшаяся 27 сентября и продолжавшаяся 44 дня, завершилась победой нашего народа. Под руководством Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева героические солдаты и офицеры Азербайджана разрушили системы обороны, построенные Арменией за 30 лет, и вернули азербайджанскому народу родные земли.

Сыновья Отечества и их семьи, которые ценой жизни принесли нам эту победу, всегда находятся в центре внимания нашего государства.

9 декабря ООО «Газахский цементный завод» и представители исполнительной власти Газахского района посетили 136 ветеранов из Газахского района, потерявших физическое здоровье в боях за восстановление территориальной целостности нашей страны, им были вручены определенные подарки. Ветераны отметили, что после того, как Отечественная война закончилась нашей победой, государством был сделан ряд важных дел, забота о ветеранах и семьях шехидов всегда находится в центре внимания. В то же время они выразили благодарность руководству Газахского цементного завода за такую инициативу.