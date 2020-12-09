Названа дата начала онлайн-интервью в рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Этап онлайн-собеседования в рамках конкурса по приему учителей на работу в общеобразовательные учреждения Азербайджана стартует 14 декабря.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, после проверки данных на основании обращений кандидатов соответствующая информация была отправлена ​​на их личные страницы.

В министерстве отметили, что в связи с продлением карантинного режима в стране и несоответствием организации очных собеседований существующим требованиям, этап собеседования конкурса будет проводиться в режиме онлайн, посредством платформы Microsoft Teams. Министерство отправит кандидатам соответствующие ссылки для подключения к видеоинтервью на их электронные почты. Перейдя по этим ссылкам они смогут подключиться к интервью посредством компьютера или мобильного телефона.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)