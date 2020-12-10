Для большинства стран более подходящей является вакцина Sinovac

БАКУ /Trend/ - В то время как многие страны во всем мире конкурируют за производство вакцины от COVID-19, Китай делает титанические шаги в направлении представления странам мира вакцины Sinovac, одной из самых успешных вакцин против COVID-19 на сегодняшний день.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на ВВС, вакцина против COVID-19, разработанная пекинской компанией Sinovac Biotech, была доставлена ​​в Индонезию, которая готовится к массовой вакцинации, и ожидается, что к январю в страну будет отправлено еще 1,8 миллион доз вакцины.

Однако в период, когда последний этап испытаний вакцины все еще не завершен, возникает вопрос: что мы знаем об этой китайской вакцине против COVID-19?

В статье BBC сообщается, что Sinovac является инактивированной вакциной. При ее разработке были использованы "убитые" вирусные частицы, чтобы подвергнуть иммунную систему организма воздействию вируса, не вызывая серьезных заболеваний или побочных эффектов в организме.

Исследователь Наньянского технологического университета Луо Дахай в интервью BBC говорит, что вакцина Sinovac была одной из самых успешных вакцин также против ряда других болезней.

Подчеркивается, что одно из главных преимуществ вакцины Sinovac заключается в том, что ее можно хранить в обычном холодильнике при температуре 2-8 градусов. Отмечается, что для большинства стран более подходящей является именно вакцина Sinovac.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)