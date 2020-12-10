В Азербайджане выявлены еще два пациента с COVID-19, покинувшие место проживания

БАКУ /Trend/ - Во время несения службы на карантинном посту сотрудники Мингячевирского городского отдела полиции установили, что водитель автомобиля Mercedes, пытавшийся въехать в город, пациент с COVID-19.

Как сообщили в четверг Trend в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, житель Геранбойского района, который заразился коронавирусом и лечился на дому, покинул свое место жительства, грубо нарушив правила карантинного режима. Он был выявлен полицией при попытке въезда в Мингячевир, после чего возвращен по адресу проживания.

Аналогичное правонарушение допустила и жительница Мингячевира с СOVID-19, проходившая лечение дома. Она, грубейшим образом нарушив правила карантинного режима, покинула место проживания.

В отношении обоих лиц ведутся расследования в следственном отделе Мингячевирского городского отдела полиции.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)