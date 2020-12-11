В Отечественной войне Азербайджана участвовали 27, ранены 2 и погиб 1 сотрудник СМИ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен список журналистов, которые в качестве бойцов участвовали в 44-дневной Отечественной войне, сообщает в пятницу Trend.

По словам зампредседателя Совета печати (СП), председателя профсоюза журналистов Мушфига Алескерли, были проведены мониторинги в связи с деятельностью представителей СМИ, начиная с первого дня Отечественной войны - 27 сентября 2020 года.

Он отметил, что работники сферы СМИ участвовали в Отечественной войне и как бойцы, призванные на фронт по мобилизации, и в рамках своей профессиональной деятельности.

«Деятельность представителей медиа в этот период была успешной в обоих направлениях», - сказал Алескерли.

По его словам, к мобилизации были привлечены около 27 журналистов, в том числе офицеров запаса: «Из них двое были ранены в ходе боев. В настоящее время они чувствуют себя удовлетворительно. Находившийся на действительной военной службе сотрудник СМИ, бывший монтажер ATV Давуд Гурбанов, который проходил службу вне программы мобилизации в зоне боевых действий, 5 октября стал шехидом".

Алескерли отметил, что позднее о коллегах-участниках войны будет предоставлена более детальная информация: "Будет подготовлен отдельный отчет о журналистах, репортерах, участвовавших в боях за территориальную целостность Родины, а также работавших во фронтовой зоне».

(Текст: Кямаля Сеидова)