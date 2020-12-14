Азербайджанские борцы завоевали серебряную и бронзовую медали в индивидуальных соревнованиях Кубка мира в Сербии

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана завоевала серебряную и бронзовую медали на индивидуальных соревнованиях Кубка мира по борьбе в Сербии.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, выступавший в весовой категории 55 кг Эльданиз Азизли в первом матче победил местного борца всего за 1 минуту 40 секунд. В следующем матче Азизли уступил российскому борцу. В связи с выходом в финал российского борца, 13 декабря Азизли провел утешительный поединок. Азербайджанский спортсмен, досрочно победивший армянского борца, получил право участвовать в поединке за бронзовую медаль.

В решающем матче Эльданиз Азизли, который оказался сильнее своего соперника из Кыргызстана, занял третье место в личном зачете Кубка мира и завоевал бронзовую медаль.

В квалификационном раунде член сборной Азербайджана Исламбек Дадов победил представителя Италии всего за 29 секунд. Дадов, который затем досрочно обыграл перуанского борца, вышел в четвертьфинал. На этом этапе азербайджанский борец вышел в полуфинал, победив представителя Армении. Дадов, который также одолел украинского борца, вышел в финал Кубка мира. В последнем матче он завоевал серебряную медаль, с небольшим отрывом обойдя своего российского соперника.