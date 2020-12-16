Сотрудники Фонда "YAŞAT" встречаются с ранеными в Отечественной войне и семьями шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Фонда "YAŞAT" начали навещать раненых в Отечественной войне и семьи шехидов.

С этой целью созданы 69 групп. Группы обеспечены планшетами, и все нужды семей фиксируются в электронной форме.

В процессе участвуют сотрудники Фонда "YAŞAT" и Центров Служб "ASAN", волонтеры ASAN.

Сотрудники Фонда "YAŞAT" являются членами семей шехидов и участниками Карабахской войны.

Были установлены все адреса, где живут семьи шехидов, а работа по составлению списков раненых завершится в ближайшие дни.

Также в ближайшее время начнут работать call-center и электронная платформа Фонда "YAŞAT".

До сегодняшнего дня в Фонд "YAŞAT" поступило пожертвований на сумму более 10 млн манатов. Лицам соответствующих категорий помощь в рамках Фонда начнет предоставляться в ближайшее время.

(Текст: Кямаля Сеидова)