В Азербайджане установлены современные автоматические станции для измерения качества атмосферного воздуха (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены современные автоматические станции для измерения качества атмосферного воздуха.
Об этом, отвечая на вопросы Trend в связи с работами, проводимыми по улучшению качества и скорости мониторинговых услуг в сфере анализа ситуации атмосферного воздуха, сказала глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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