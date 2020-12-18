В Азербайджане установлены современные автоматические станции для измерения качества атмосферного воздуха (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены современные автоматические станции для измерения качества атмосферного воздуха.

Об этом, отвечая на вопросы Trend в связи с работами, проводимыми по улучшению качества и скорости мониторинговых услуг в сфере анализа ситуации атмосферного воздуха, сказала глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

(Редактор: Наталья Кочнева)