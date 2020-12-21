Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Культура и духовные богатства Карабаха»

Общество 21 декабря 2020 14:07 (UTC+04:00)
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Культура и духовные богатства Карабаха»

БАКУ/Trend/ - Бакинская высшая школа нефти (БВШН) совместно c Министерством культуры провела вебинар на тему «Культура и духовные богатства Карабаха».

В мероприятии, проведенном на платформе ZOOM, приняли участие более 300 человек.

В качестве основных докладчиков на вебинаре выступили: ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, руководитель аппарата Министерства культуры Васиф Эйваззаде и профессор кафедры нефтегазовой инженерии БВШН Фуад Велиев.

На вебинаре на основе исторических фактов и собранных материалов обсуждались материальные и культурные богатства Карабаха, освобожденного от многолетней оккупации.

Открывая мероприятие вступительной речью, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что Карабахский регион имеет свою богатую историю, материальное и культурное наследие, включая памятники архитектуры, литературу, искусство и музыкальную культуру.

«Обнаружение большого количества образцов древней материальной культуры во время археологических раскопок является наглядным доказательством того, что Карабах - это колыбель древнейшей материальной и духовной культуры Азербайджана. И это тоже явилось причиной того, что мы на протяжении многих лет подвергались террору со стороны армянских террористов, которые всячески стараются незаконным образом присвоить себе историю этой великой земли, принадлежащей азербайджанскому народу».

Ректор сообщил, что в результате армянской оккупации Карабахского региона, обладающего неимоверно большим количеством материальных и культурных памятников, там были разрушены все мечети, памятники и музеи.

«Уничтожены не только мечети, музеи, но и кладбища, гробницы, храмы, памятники Кавказской Албании и другие национальные памятники. Армяне проводили археологические раскопки в Азыхе, нарушая все нормы и принципы международного права», - сказал ректор.

Руководитель аппарата Министерства культуры Васиф Эйваззаде сообщил, что в ходе первичного мониторинга было зафиксировано около 180 разрушенных оккупантами культурных учреждений, а также была проведена инспекция 71 объекта историко-культурного, архитектурного и археологического значения.

«На территории Карабаха было более 2600 исторических памятников, 706 из которых прошли государственную регистрацию. В ходе проведённого расследования было установлено, что оккупанты разрушили более 900 библиотек, украли или уничтожили 4,6 миллиона книг, разграбили и разрушили 22 музея. В Карабахе были уничтожены почти все исторические и культурные памятники, а некоторым объектам историко-культурного значения изменили происхождение. Все эти преступления армяне совершали грубо попирая нормы и принципы международных конвенций. Так, оккупанты уничтожали и присваивали себе исторические и культурные памятники, игнорируя конвенции ЮНЕСКО «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» 1954 года и «О незаконной перевозке культурных ценностей» 1970 года».

Руководитель аппарата Министерства культуры Васиф Эйваззаде отметил, что в настоящее время в Зангилане, Губадлы, Джебраиле, Физули и Агдаме проводятся мониторинги сотрудниками комендатур, созданных по приказу Президента Ильхама Алиева.

«В ходе предварительного мониторинга было установлено, что оккупантами было уничтожено 200 предприятий и более 100 исторических памятников. В настоящее время специальная группа проводит мониторинги в Шуше в данном направлении. Как известно, только в Шуше насчитывалось более 500 архитектурных зданий. Сейчас устанавливается их текущее состояние».

В. Эйваззаде также отметил, что письма протеста были разосланы более чем в 150 стран и ведущих международных организаций.

Профессор кафедры нефтегазовой инженерии БВШН Фуад Велиев отметил, что, благодаря своему богатству и уникальности, карабахская культура была и будет ведущей и неотъемлемой частью азербайджанской культуры.

«Карабахский регион, имеющий богатое культурное наследие, известен своей музыкой, мугамом, оперой, театром и искусством. Карабахская музыка имеет многовековые традиции, которые обогащают сокровищницу азербайджанской музыкальной культуры. Шуша всегда считалась «Консерваторией Востока». Неслучайно армянские агрессоры вывезли из города Шуша в Армению статуи великих деятелей азербайджанской музыки Узеира Гаджибекова, Бюльбюля, а также поэтессы Хуршуд Бану Натаван. Эти памятники были зверски расстреляны и повреждены тяжелой техникой вопреки всем нормам морали».

Ф. Валиев подчеркнул, что если учесть то, что красивая природа, климат и природные богатства Карабаха оказали большое влияние на развитие художественного мышления и творчества в регионе, то можно сделать вывод, что Карабах в короткие сроки снова превратится в культурный кластер.

(Редактор: Наталья Кочнева)

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