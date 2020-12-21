АМИ Trend и турецкая Albayrak Media Group создают совместную медиаплатформу (ФОТО)

АМИ Trend и турецкая Albayrak Media Group достигли договоренности о создании совместной медиаплатформы, сообщает Trend.



По этому поводу 15 декабря в Стамбуле подписан соответствующий Протокол о намерениях. Согласно подписанному документу, впервые две независимые медиаструктуры Азербайджана и Турции создадут высокотехнологичную и современную медиаплатформу. В ходе переговоров генеральный директор Trend Ильгар Гусейнов, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова и глава холдинга Albayrak, включающего в себя Albayrak Media Group, Ахмет Албайрак обсудили стратегию будущего совместного сотрудничества.



Ахмет Албайрак поздравил гостей с победой Азербайджана в Отечественной войне. "Турция всегда рядом с братским азербайджанским народом, и также важно совместно работать в сфере медиа",- подчеркнул Албайрак. В ходе встречи была подчеркнута активная информационная поддержка Азербайджана со стороны Albayrak Media Group в ходе 44-дневной Отечественной войны. Была выражена благодарность Ахмету Албайраку за большой вклад в дело донесения до международной общественности правды о происходившем в зоне карабахского конфликта.



Большое внимание этому событию уделили турецкие СМИ:

Необходимо отметить, что турецкие СМИ профессионально освещали происходившее в ходе Отечественной войны Азербайджана. С этой точки зрения многочисленные материалы, подготовленные входящими в Albayrak Media Group ресурсами “Yeni Şafak”, "TVNET" и "gzt.com", не только охватили очень большую аудиторию в Турции и за рубежом, но и стали ярким проявлением братских отношений между нашими странами.



Холдинг Albayrak Group был создан в 1952 году. Входящая в его состав Albayrak Media Group занимает лидирующие позиции на турецком медиарынке. В нее входят такие популярные ресурсы, как газета "Yeni Şafak", интернет-телевидение TVNET, а также журналы "Derin History”, “Z Report”, “Lokma”, “Gender”, “Skyroad”, “Bilge Çocuk”, "Bilge Minik", а также еженедельник "Real Life" и ежемесячник "Post Öykü".

С презентацией Albayrak Group можно ознакомиться по ссылке: