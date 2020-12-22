Эффективность вакцин против новой формы COVID-19 может снизиться - директор НИИ

БАКУ /Trend/ - ​​Приведены значения эффективности вакцин от COVID-19 против его новой мутировавшей формы.

Как сообщил во вторник Trend директор НИИ медицинской профилактики имени Вели Ахундова Адиль Аллахвердиев, эффективность разработанных вакцин от коронавируса против его нового штамма может колебаться, что зависит от методов изготовления вакцин.

"В последнее время в этом отношении могут вызывать беспокойство вакцины, изготовленные на основе молекулярно-биологических и биотехнологических методов. Потому что они зависимы от спайк-протеина, в котором и происходят изменения. Исходя из этого, эффективность вакцин против первичного вируса с данным показателем в 95 процентах может снизиться против мутировавшей формы. Изменение вышеназванного белка влияет на иммунную систему организма, в результате образуются антитела. Антитела, продуцируемые вакциной, были своеобразно запрограммированы против белка вируса до периода мутации", - подчеркнул Аллахвердиев.

Он отметил, что вакцины можно производить так, чтобы они инициировали антитела и против мутировавшей формы вируса, но для этого потребуются исследования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)