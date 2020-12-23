В этом году всего 15% абонентов превысили лимит - ПО "Азеригаз"

БАКУ /Trend/ - По экономическим показателям за 11 месяцев 2020 года на первое декабря лишь 15,62% из 2 317 683 абонентов, зарегистрированных на производственном объединении "Азеригаз", превысили ежегодный льготный лимит в 2200 кубометров газа по цене 10 гяпик за кубометр.

Об этом в среду сообщили Trend в ПО "Азеригаз".

В количественном выражении это 361 926 абонентов. Остальные 1 955 757 абонентов (84,38% от общей численности населения) использовали газ в пределах льготного лимита.

При этом разница в потерях газа по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составила 0,9%. Это было достигнуто за счет обновлений и других реформ, проводимых в сети на основе годовой программы мероприятий. Было отмечено, что Дорожная карта ставит цель перед ПО "Азеригаз" достичь показателя потерь на уровне восьми процентов, что будет обеспечено в этом году.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)