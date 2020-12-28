В Азербайджане с карантинных постов возвращены 1303 транспортных средства
БАКУ /Trend/ - Для предотвращения распространения COVID-19 усилен карантинный контроль на въездах-выездах в 5 городов и 12 районов Азербайджана, установлены специальные посты, на которых сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают контрольно-профилактические проверки, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
27 декабря 2020 года с карантинных постов были возвращены 1303 транспортных средства.
Также в этот день в Азербайджане в отношении 1 379 человек за нарушение правил карантинного режима было применено административное взыскание.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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