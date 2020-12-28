Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер юго-западный, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
В Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 1-3, днем - 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление будет высоким и составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер западный.
Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 3-7 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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