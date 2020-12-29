В рамках восстановления освобожденных территорий Азербайджана особо важны меры по организации сферы образования - замминистра

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана должно быть оценено состояние соответствующей инфраструктуры, а также подготовлены планы по организации деятельности в сфере образования, проанализировано состояние образцов экологического и культурного наследия и приняты прочие меры.

Об этом сказал замминистра образования Фирудин Гурбанов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что в результате армянской агрессии на этих территориях, наряду с жилыми домами, объектами образования, промышленности, сельского хозяйства, были разрушены и разграблены сотни культурных учреждений, в том числе 927 библиотек с книжным фондом в 4,6 млн книг, 808 Дворцов культуры, клубов и Домов культуры, 85 музыкальных школ и школ живописи, 22 музея и музейных филиалов, в которых было более 100 тыс экспонатов, 4 художественные галереи, 4 театральных учреждения, 2 концертных учреждения, 8 парков культуры и отдыха, свыше 700 исторических и культурных памятников.

Замминистра добавил, что самой главной задачей сегодня является восстановление освобожденных территорий, и особое значение имеют меры по организации сферы образования.

(Текст: Кямаля Сеидова)