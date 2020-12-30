Высокотехнологичные протезы предоставлены 10 участникам Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Из числа участников Отечественной войны, которым были ампутированы конечности, 10 человек были обеспечены высокотехнологичными протезами.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникаций министерства труда и социальной защитынаселения Азербайджана Фазиль Талыблы.

По его словам, это всего лишь малая часть, и с первого квартала следующего года число участников войны, которые будут обеспечены такими протезами, значительно возрастет.

"В настоящее время проводится работа по обеспечению протезами наших граждан, которым были ампутированы ноги или руки. Как известно, после апрельских боев 2016 года по инициативе и поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой была начата поставка в страну высокотехнологичных протезов, которые были вручены нашим ветеранам. Затем Президент Азербайджана подписал распоряжение, согласно которому в Протезно-ортопедическом реабилитационном центре при министерстве были начаты работы в направлении изготовления высокотехнологичных протезов.

Уже свыше 10 участникам войны с инвалидностью переданы такие протезы, а еще несколько будут переданы в ближайшие дни. Обеспечение протезами - процесс трудоемкий, потому что сначала рана должна зажить, после чего ставится протез, начинаются упражнения для обучения ходьбе на протезе, и именно поэтому предоставлено небольшое число протезов. Мы уверены, что данное обеспечение будет реализовано в первом квартале нового года для всех нуждающихся ветеранов", - добавил Фазиль Талыблы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)