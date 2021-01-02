Раджабов обыграл Ароняна в первом финале турнира Airthings Masters
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов обыграл Левона Ароняна в первом матче финала онлайн-турнира Airthings Masters.
Как сообщает Trend, итоговый результат первого матча - 2,5:1,5 в пользу нашего шахматиста. Второй матч финала состоится 3-го января.
Отметим, что призовой фонд турнира, который продлится до 3-го января, составляет 200 тыс долларов. Победителю достанется 60 тыс долларов.
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