В Агдаме очищаются кяризы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Комплексное развитие сельских территорий в районах проживания вынужденных переселенцев за счет восстановления систем водоснабжения кяризами в Азербайджане", реализуемого Агентством международного сотрудничества Кореи (KOICA), на территории Агдама восстанавливаются кяризы.

Как передает в среду Trend, первый кяриз уже передан в пользование. Расход воды кяриза, осуществляющего круглосуточное водоснабжение, составляет 27 литров в секунду. Это означает обеспечение питьевой водой 214 семей, оросительной водой 75 семей и 90 гектаров пахотных земель.

Четырехлетний проект направлен на безопасное и устойчивое водоснабжение более 8000 семей посредством восстановления 40 кяризов. Цель проекта - обеспечение водоснабжения сельскохозяйственных сообществ Азербайджана без использования электроэнергии.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)