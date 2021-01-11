В Азербайджане число семей, получающих адресную соцпомощь, выросло на 19 тысяч

БАКУ /Trend/ - Все виды пенсий в Азербайджане выросли на более чем 16%.

Об этом сказал завотделом по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, сообщает в понедельник Trend.

Он напомнил, что трудовые пенсии в стране достигли 240, пенсии по возрасту - 330 манатов: "По покупательской способности среднемесячной пенсии Азербайджан сохранил свое лидерство среди стран СНГ. В прошлом году также расширился охват программы адресной социальной помощи, и ее получают 32 тысячи членов 77 тысяч семей. В сравнении с 2019 годом, в прошлом году число получающих эту помощь семей выросло на 19 тысяч".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)