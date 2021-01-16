БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана первоначально будет установлено 10 сейсмостанций.

Об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмолологической службы НАНА Гурбан Етирмишли, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, станции позволят проводить сейсмические исследования на территории Карабаха.

Етирмишли сообщил, что после соответствующих разрешений от государственных структур на территорию поедут сейсмологи, которые осмотрят места, где будут установлены новые станции.

Он добавил, что сейсмологи будут участвовать и в других работах, которые будут проводиться в Карабахе.

Генеральный директор напомнил, что до оккупации на этой территории были сейсмостанции, но они были разрушены армянами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)