Обнародован прогноз погоды на завтра

БАКУ /Trend/ - 18 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, но ближе к ночи местами будет дождь и гроза.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра утром местами будет слабый туман. Умеренный южный ветер, днем сменится северо-западным.