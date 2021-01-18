Вакцинация - самый эффективный способ защититься от инфекционных болезней - Акиф Гурбанов
БАКУ /Trend/ - Вакцинация - самый эффективный способ защититься от инфекционных болезней.
Об этом в понедельник сказал Trend председатель Научного комитета TƏBİB, замдиректора НИИ профилактики заболеваний, профессор Акиф Гурбанов.
"В детстве всем делались прививки от кори, дифтерии и других болезней. Вакцинирование от туберкулеза проводится в первую неделю после рождения в роддоме. Вакцины содержат ослабленные возбудители заболевания", - сказал он.
Гурбанов добавил, что после вакцинации формируются антитела, которые обезвреживают вирусы, проникшие в организм.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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