Вакцинация - самый эффективный способ защититься от инфекционных болезней - Акиф Гурбанов

БАКУ /Trend/ - Вакцинация - самый эффективный способ защититься от инфекционных болезней.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель Научного комитета TƏBİB, замдиректора НИИ профилактики заболеваний, профессор Акиф Гурбанов.

"В детстве всем делались прививки от кори, дифтерии и других болезней. Вакцинирование от туберкулеза проводится в первую неделю после рождения в роддоме. Вакцины содержат ослабленные возбудители заболевания", - сказал он.

Гурбанов добавил, что после вакцинации формируются антитела, которые обезвреживают вирусы, проникшие в организм.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)