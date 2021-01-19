Посещение Аллеи шехидов в этом году будет организовано иначе, чем в предыдущие годы

БАКУ /Trend/ - В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями строгого карантинного режима в Азербайджане запрещены все массовые мероприятия и собрания. Учитывая это, посещение горожанами Аллеи шехидов в связи с Днем всенародной скорби 20 Января в этом году будет организовано иначе, чем в предыдущие годы.

Как сообщили во вторник Trend в МВД Азербайджана, желающие посетить Аллею шехидов должны будут быть в медицинских масках и не собираться группами более пяти человек, соблюдая социальную дистанцию. Таким образом, граждане будут пропущены на Аллею группами - по пять человек. Собрание людей внутри и вокруг Аллеи шехидов недопустимо. В целях обеспечения безопасного передвижения посетителей движение на улицах и проспектах в направлении Аллеи шехидов будет ограничено.

"Эти меры принимаются для защиты здоровья и безопасности граждан, и мы уверены, что посетители отнесутся к ним с пониманием", - отметили в МВД.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)