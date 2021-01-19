Азербайджан будет в числе первых стран, победивших коронавирус - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет в числе первых стран, победивших пандемию коронавируса.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Ильхам Мамедов.

Он подчеркнул, что Азербайджан занял передовые места в борьбе с пандемией коронавируса благодаря эффективным и качественным превентивным мерам.

"Это произошло на глазах у всего мира. Сегодня, по поручению главы государства, Азербайджан находится в числе первых стран, присоединившихся к процессу вакцинации. Считаю, что одной из первых стран, которой удастся одолеть это глобальное бедствие, станет именно Азербайджан", - отметил Ильхам Мамедов.

Депутат напомнил, что в стране со вчерашнего дня начат процесс вакцинации от коронавируса с использованием высококачественной и безопасной вакцины SinoVac китайского производства.

"Призываю население принять активное участие в процессе. Всем отлично известно, что на протяжении истории человечество побеждало опаснейшие заболевания именно благодаря вакцинации.

Это единственный метод, который играет решающую роль в борьбе с пандемией. Поэтому каждый может пройти вакцинацию без каких-либо колебаний. Категорически нельзя верить слухам, которые распространяются в социальных сетях и на других онлайн-платформах", - добавил Ильхам Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)