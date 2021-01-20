Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО)

Общество 20 января 2021 12:07 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С кровавой трагедии 20 Января проходит 31 год. В связи 31-й годовщиной кровавой расправы, учиненной советской империей в Баку, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Trend, глава государства Ильхам Алиева и первая леди Мехрибан Алиева почтили память погибших за свободу нашей страны.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь». Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Ввод тридцать один год назад 20 января боевых частей советской армии против народных масс, возмущенных агрессией Армении, выдвинувшей территориальные притязания против нашей страны, и покровительством ей руководства СССР, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить решительный протест против этого, привел к невиданной трагедии в Азербайджане. Расправа над мирным населением, поднявшимся на борьбу за территориальную целостность нашей страны, убийство и ранение сотен невинных людей в результате массового террора еще раз продемонстрировали всему миру преступную сущность тоталитарного советского режима накануне его распада. Чудовищный террористический акт, совершенный в тот день военной машиной советской империи против азербайджанского народа, вошел в историю человечества как одно из самых тяжких преступлений против человечности. Трагедия 20 Января, обернувшаяся большими потерями, убийством невинных людей, одновременно продемонстрировала боевой дух, непреклонность и гордость стремившегося к свободе и независимости азербайджанского народа, не вынесшего предательской политики преступного имперского руководства.

Кровавое 20 Января является не только днем трагедии, но и страницей славы азербайджанского народа. В тот день наш народ смог грудью встать против напавшего на него страшного призрака, продемонстрировать свое достоинство и стойкость. Именно эти события со всей очевидностью продемонстрировали, что азербайджанский народ намерен сражаться за восстановление своих нарушенных прав и суверенитета. К сожалению, как руководство СССР, так и тогдашнее руководство Азербайджана, являясь непосредственными организаторами и участниками этой кровавой расправы, не только не приняли мер для ее раскрытия и привлечения виновных к ответственности, напротив, сделали все возможное для сокрытия этого преступления.

Через день после трагических событий 20 Января общенациональный лидер Гейдар Алиев пришел в представительство Азербайджана в Москве и разоблачил кровавую акцию, осуществленную красным режимом в Азербайджане, что стало опорой, утешением для нашего народа в тот тяжелый период. Гейдар Алиев, который на протяжении многих лет руководил Азербайджаном, занимал высокие посты в бывшем союзном государстве и был отправлен на пенсию руководством СССР, с нескрываемой завистью относящимся к его богатому управленческому опыту и несгибаемой воле, вновь, несмотря на все лишения, в те тяжелые дни был рядом со своим народом.

Своим заявлением великий лидер Гейдар Алиев по существу дал оценку происходившим в Азербайджане событиям. Он подчеркнул, что руководство СССР не проявило доброй воли в отношении Азербайджана. Он также осудил власть за назначение руководителем Азербайджана политически безграмотного человека с рабской психологией, что стало причиной возникновения глубокой пропасти между народом и властью. Появление этой пропасти, в первую очередь, служило интересам центральной власти, и все возникшие в результате этого проблемы явились причиной трагедии 20 Января.

По инициативе и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева Верховный Совет Нахчыванской Автономной Республики 21 ноября 1990 года впервые дал этому событию политико-правовую оценку. Руководители Азербайджана, которые некоторое время после падения советской власти и восстановления государственной независимости Азербайджана увлеклись борьбой за власть, не стали проводить целенаправленной работы для расследования причин совершенного против нашего народа тяжкого преступления и выявления преступников. Лишь после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству республикой – в 1994 году событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка на государственном уровне.

Таким образом, трагедия 20 Января осталась в нашей исторической памяти не только как печальное событие, день скорби, по своей сути и значению ее место в судьбе и истории нашего народа гораздо более весомо. 20 Января вошло в историю азербайджанского народа еще и как вершина самоотверженности и героизма. В конце ХХ века наш народ понес невосполнимые потери, однако обрел историю, ознаменованную исключительной волей и отвагой, нерушимостью национального духа, вызывающую чувство гордости. Он доказал всему миру, что мы, как нация, способны добиться справедливости и защитить свое достоинство. Поэтому Кровавый январь больше является для азербайджанского народа вершиной, славной страницей с точки зрения готовности защитить свое достоинство, принести любые жертвы на этом пути, нежели трагедией. Эта страница нашей истории открылась звуком имперских пуль, но была написана кровью наших шехидов.

Сегодня душа великого лидера Гейдара Алиева, всех шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны, возрадовалась. Потому что доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, положив конец 30-летнему ожиданию азербайджанского народа, освободила наши земли от армянской оккупации, создала новую реальность. Железный кулак одержал победу. Сегодня на этих территориях развевается трехцветный флаг Азербайджана. На освобожденных от оккупации территориях началась широкомасштабная созидательная работа, вынужденные переселенцы готовятся к возвращению к родным очагам.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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