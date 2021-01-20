Население Азербайджана выросло более чем на 56 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В 2020 году население Азербайджана, увеличившись на 56 292 человека или 0,6 процентов, на первое декабря составило 10 123 400 человек.

Как сообщает в среду Trend, городское население составляет 52,8, а сельское - 47,2 процентов. От общего числа населения 49,9 процентов составляют мужчины, 50,1 процентов - женщины.

Плотность населения составляет 117 человек на квадратный километр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)