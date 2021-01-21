В Отечественной войне участвовали 65 и погибли 8 работников минкультуры Азербайджана

БАКУ / Trend/ - Вместе с тысячами сыновей Азербайджана в священной войне за освобождение земель от оккупации в ряды армии добровольно записались и лица, работающие в учреждениях культуры, из которых были мобилизованы 65 человек, сообщили в четверг Trend в министерстве культуры.

В Отечественной войнепогибли 8 работников, служившие азербайджанской культуре. Эти герои отдали жизни за Родину, вписав золотыми буквами свои имена в историю Азербайджана.

Кроме того, в ходе войны были ранены 10 работников культуры, в общей сложности шехидами стали близкие родственники 162 человек.

В боях за территориальную целостность страны семьям работников культуры, ставших шехидами, министерство культуры и профсоюз министерства оказали материальную помощь.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)