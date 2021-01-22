В городе Шуша планируется открытие Центра DOST - зампред правления агентства DOST

БАКУ /Trend/ - В 2021 году перед Агентством DOST стоят задачи по открытию новых центров.

Об этом сказал зампредседателя правления Агентства Сеймур Алиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в этом году центры DOST планируется открыть в Баку и на Абшероне: "В Баку планируется открыть Центр DOST №4, в г. Хырдалан - Абшеронский центр DOST".

Он добавил, что в последующие годы сеть центров DOST расширится на всей территории страны, и в том числе такой Центр планируется открыть в городе Шуша.

(Текст: Кямаля Сеидова)