Плотная комплектация классов может создать проблему с точки зрения эпидемиологической ситуации - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - В ряде случаев численность учащихся в классах составляет больше 40 человек. Это может создать проблемы с точки зрения эпидемиологической ситуации при возобновлении процесса обучения.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.

Министр уточнил, что в Азербайджане такие классы составляют примерно 0,4 процента от общего числа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)