TƏBİB об эффективности применяемой вакцины против мутирующего штамма коронавируса

БАКУ /Trend/ - COVİD-19 переменчивый вирус и способен мутировать, поэтому компании, которые выпускают вакцину, должны это учитывать.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель Научного комитета TƏBİB, замдиректора НИИ профилактики заболеваний, профессор Акиф Гурбанов, комментируя вопрос эффективности используемой вакцины от COVİD-19 против мутирующего штамма этого вируса.

"Вакцины, используемые в настоящее время, будут защищать и от заболеваний, которые может вызвать мутирующий вирус, и их эффективность будет на высоте".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)