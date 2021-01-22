В АН Азербайджана произошли кадровые изменения
БАКУ / Trend/ - Директор Института истории НАНА Ягуб Махмудов освобожден от должности, сообщили в пятницу Trend в Академии наук.
Академик Ягуб Махмудов освобожден от работы по собственному желанию.
Он назначен советником президента Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).
Кроме того, академик Ариф Гашимов назначен директором Института физики, а академик Али Аббасов - директором Института систем управления.
(Автор: Ильхама Исаблаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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