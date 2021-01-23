Разрабатываются решения по школам, разрушенным во время войны – Минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ведется работа над решениями по школам Азербайджана, в которых имеются значительные разрушения в результате Отечественной войны.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, из-за ракетных обстрелов со стороны армян во время 44-дневной Отечественной войны невозможно было преподавать в школах, как расположенных вблизи зоны конфликта, так и на удаленных на определенное расстояние.

"Это до 1150 школ – более 300 000 учащихся. 54 школы были повреждены в той или иной степени. Мы работаем с соответствующими государственными органами над их восстановлением. Думаю, что 1 февраля, когда ученики начальных классов вернутся в школу, большинство этих учебных заведений будут готовы их принять. По некоторым школам, в которых имеются значительные разрушения, ведется работа для принятия соответствующих решений", – уточнил Эмин Амруллаев.

Он добавил, что учеников школ со значительными разрушениями планируется разместить в соседних школах или временно отремонтировать некоторые комнаты этих учебных заведений, а затем найти более основательные решения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)