Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами возможен туман, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 1-4, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, а днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, в отдельных местах будет туман. Ветер умеренный западный. Температура воздуха составит ночью 1-6 мороза, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью от 5-10 градусов мороза, днем 0-4 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах в горных и предгорных районах возможен гололед.