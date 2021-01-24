Министр образования Азербайджана поделился публикацией в связи с Международным днем образования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев поделился на своей официальной странице в Твиттер публикацией в связи с 24 января - Международным днём образования.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, Амруллаев отметил, что в то время, как глобальное образование, стремящееся к достижению Целей устойчивого развития, страдает от пандемии COVID-19, в результате атак Армении погибли 20 учителей и 10 учащихся, 16 учащихся были ранены, а 60 учебных заведений в Азербайджане были разрушены.

Министр добавил в твит фото, демонстрирующее состояние до и после армянской оккупации здания Реальной школы в Шуше, считающейся образцовым образовательным центром своего времени.

Отметим, что выпускниками этой школы были известные азербайджанские писатели Абдуррахим бек Хагвердиев и Юсиф Везир Чеменземинли.

После оккупации Шуши в мае 1992 года армянские вандалы подожгли Реальную школу и превратили ее в руины.