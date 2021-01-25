В Хачмазе привиты от коронавируса 272, в Худате - 107 человек - центральная больница

БАКУ /Trend/ - С 20 января до сегодняшнего дня в Хачмазе были привиты вакциной от коронавируса 272 человека.

Об этом в понедельник сообщили Trend в центральной больнице Хачмазского района.

Было отмечено, что вакцинированные - медицинские работники: "В первый день был вакцинирован 21 человек. Сегодня прививка сделана пока 20 лицам, но до конца дня эта цифра возрастет. Для вакцинации в больнице выделены шесть кабинетов, в одном из которых вакцинированные в течение часа находятся под контролем медперсонала".

Хачмазская районная больница проводит вакцинацию и в Худате, и до сегодняшнего дня прививку там получили 107 человек. Для вакцинации обращаются, помимо медработников, также другие граждане, лица старше 60 лет.

Напомним, что с 1 февраля начнется вакцинация лиц от 65 лет и старше.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)