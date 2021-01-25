В Азербайджане за период пандемии были помилованы 176 осужденных старше 65 лет - минюст

БАКУ /Trend/ - В сфере исполнения наказаний осуществлены важные меры.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал начальник инспекции по контролю над исполнением наказаний минюста Малик Алекперов, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что под контролем находятся вопросы, связанные с защитой прав заключенных, их продовольственным и медицинским обеспечением и лечением: "Мониторинговая группа, созданная в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19, изучила ситуацию в учреждениях по отбытию наказаний, были предприняты меры, связанные с состоянием здоровья осужденных. Меры по гуманизации наказаний были предприняты и в прошлом году. До настоящего времени на свободу по амнистии были отпущены 8 149 человек. За период пандемии были помилованы 176 осужденных старше 65 лет".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)